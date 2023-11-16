Швейцария выступила за создание спецтрибунала по преступлению агрессии РФ

Швейцария выступила за создание специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом она объявила на встрече в Берлине группы стран, выступающих за создание такого трибунала, сообщает Министерство иностранных дел Конфедерации.

"Швейцария твердо убеждена, что агрессия против Украины не должна остаться безнаказанной", – говорится в заявлении, где также напоминается, что за последние месяцы эту инициативу поддержали 38 стран, в частности Франция, Германия, Норвегия, Гватемала, Япония и Канада.

МИД Швейцарии заявил, что хотя Международный уголовный суд имеет полномочия преследовать военные преступления и преступления против человечности, совершенные в Украине, ему не хватает юрисдикции в отношении преступления агрессии в этом конфликте, поскольку ни РФ, ни Украина не ратифицировали Римский статут.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что в ЕС представили ему свое видение относительно возможной формы спецтрибунала для привлечения России к ответственности за преступление агрессии.

Как известно, украинская власть признала, что не сможет заручиться поддержкой для предложенного ею формата трибунала на основе резолюции Генеральной ассамблеи ООН, зато согласилась на несколько видоизмененный формат так называемого "гибридного трибунала". Об этом "ЕвроПравда" рассказывала в статье "Гаагский трибунал" становится реальностью.

По мнению главы МИД Украины, "гибридный трибунал" не дает ответа, как наказать высшее руководство России.