WSJ: Лидер республиканцев в Сенате теряет властные позиции из-за поддержки Украины

Борьба в Сенате за предоставление помощи Украине становится определяющим вопросом для властных позиций лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что стремление Макконелла, который является одним из лидеров Республиканской партии в течение двух десятилетий, включить помощь Киеву в более широкий пакет внешней помощи натолкнулся на сопротивление некоторых его коллег по партии, которые говорят, что вопрос Украины должен быть рассмотрен в их собственном законопроекте или вообще отвергнут.

Издание отмечает, что спекуляции относительно его будущего подпитывают беспокойство относительно его способности протолкнуть новую помощь Киеву, за которую выступают демократы и ряд республиканцев, что является частью сложных переговоров, которые также включают новые средства для Израиля, Тайваня и усиления охраны границ.

Любой законопроект потребует двухпартийной поддержки в Сенате, где демократы имеют большинство 51-49, но для принятия большинства законов необходимо 60 голосов.

Двухпартийная группа в Сенате обсуждает, как структурировать меры по пограничной политике, которые могли бы идти в тандеме с широким пакетом помощи, тогда как в Палате представителей, где республиканцы имеют большинство рассматривают узкий пакет, сочетающий помощь Украине и меры по пограничной политике.

Хотя Макконнелл пообещал оставаться лидером Республиканской партии в Сенате до конца текущего созыва Конгресса в начале 2025 года, потенциальные преемники потихоньку позиционируют себя его преемником, когда он уйдет в отставку, говорится в материале.

"Совсем неудивительно, учитывая мой возраст и то, как долго я работаю на этой должности, что есть и другие люди, которые, возможно, смотрят на нее. Я не считаю это оскорбительным и не считаю, что это влияет на мою способность управлять, потому что люди, которые, скорее всего, станут моими преемниками, согласны со мной", – заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате.

Ранее Сенат США принял временный проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будет праздноваться в США 23 ноября.

Перед этим конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.

Администрация Байдена призывает Конгресс как можно быстрее одобрить запрос Белого дома на помощь Украине, чтобы предотвратить серьезные последствия для ее обороноспособности.