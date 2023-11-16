В парламенте Турции отложили одобрение вступления Швеции в НАТО

Комитет по иностранным делам парламента Турции на заседании в четверг решил отложить вопрос одобрения протокола о вступлении Швеции в Североатлантический Альянс из-за "отсутствия ясности по вопросу", сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает Anadolu.

На заседании парламентского комитета выступал заместитель министра иностранных дел Турции Буряк Акчапар. Он заявил, что вступление Швеции в НАТО "сделает евроатлантический регион более безопасным" и "будет способствовать нашим двусторонним отношениям".

Турецкий чиновник также указал, что наблюдает "положительные изменения" в восприятии в Швеции "легитимных беспокойств" Турции в сфере безопасности, прежде всего связанных с противодействием курдским организациям.

Акчапар добавил, что Швеция должна представить Турции "дорожную карту, содержащую их обязанности и шаги, которые они должны предпринять" для противодействия терроризму.

После обсуждений комитет по предложению депутатов правящей Партии справедливости и развития решил отложить одобрение вступления Швеции в НАТО "из-за отсутствия ясности по обсуждаемому вопросу и недостаточной зрелости переговоров".

Когда состоится очередное обсуждение, не уточняется.

Как известно, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в прошлом месяце после нескольких месяцев проволочек направил парламенту страны для ратификации протокол о вступлении Швеции в НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Швеция должна стать полноправным членом Альянса до конца ноября.

Председатель парламентского комитета Турции по иностранным делам Фуат Октай недавно заявил, что Анкара не будет спешить одобрять членство Швеции в НАТО. В то же время Эрдоган пообещал способствовать одобрению заявки, "пока наши партнеры относятся к нам положительно".

Кроме Турции, шведскую заявку на вступление в НАТО не одобрила также Венгрия.