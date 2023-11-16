Полиция открыла уголовное производство в отношении Арестовича

Полиция открыла уголовное производство по бывшему советнику Офиса президента Украины Алексею Арестовичу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщают источники в правоохранительных органах и Нацполиции.

По данным Нацполиции, к ним обратилась группа нардепов, заявивших о возможном совершении уголовного правонарушения гражданином Украины. Обращение якобы состоит в заведомо ложном сообщении о преступлении, а именно в подаче заявления в Государственное бюро расследований о совершении преступления народной депутатом.

По данным источников, речь идет о бывшем внештатном советнике Офиса президента Алексее Арестовиче.

Дело было открыто по ч. 1 ст. 383 Уголовного кодекса Украины – заведомо ложное сообщение о совершении уголовного правонарушения.

Вероятно, дело касается заявления Арестовича в ДБР. В сентябре этого года он через суд добился, чтобы в ДБР открыли дело в отношении народного депутата от партии "Голос" Натальи Пипы.

Дело заключалось в том, что Арестович решил защитить уличного музыканта во Львове, исполнявшего песню российского рок-музыканта Виктора Цоя. На него был составлен админпротокол о мелком хулиганстве после жалобы Пипы.

Бывший советник ОП обратился в ДБР и написал заявление с просьбой открыть уголовное производство в отношении Наталии Пипы по ч. 2 ст. 161 за разжигание национальной розни.

А уже в октябре 29 народных депутатов подали заявление в Национальную полицию на экс-советника Офиса президента Алексея Арестовича. Тогда в заявлении были указаны следующие причины для возбуждения дела:

закон Украины №2310-IX от 19.06.2022 вводит строгие ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора;

Львовский областной совет установил мораторий на публичное использование любого русскоговорящего культурного продукта с 2018 года. Законность этого решения признал Верховный суд Украины;

граждане Украины активно отстаивают и будут отстаивать свои языковые права и культурную идентичность. Особенно во время войны с Россией. Ведь "Чья речь – того власть".

Отметим, что Наталья Пипа в своем Facebook также отреагировала и написала, что дело было открыто против Арестовича.

Дела против Арестовича

Вероятно, это не первое открытое дело против Алексея Арестовича. В частности, народный депутат от партии "Голос" Инна Совсун также обращалась в полицию по поводу скандальных заявлений Арестовича о жестком обращении с женщинами и пренебрежении к ним.

12 октября она сообщила, что полиция будет проводить расследование высказываний Арестовича на своем закрытом семинаре о женщинах, на которых он называл их "существами" и выражал желание их задушить.

Скандалы с Арестовичем

14 января во время очередной массированной атаки россиян одна из ракет попала по многоэтажному зданию в Днепре, в результате чего погибли и получили ранения десятки человек.

В тот же день Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live" заявил, что попавшая в дом ракета якобы была сбита противовоздушной обороной. Впоследствии в воздушных силах ВСУ опровергли это заявление, подчеркнув, что Украина не может сбивать ракеты такого типа.

Это заявление Арестовича сразу же подхватили российские пропагандистские СМИ. Даже спикер российского диктатора Дмитрий Песков сослался на слова Арестовича, комментируя ситуацию в Днепре.

Заявление Арестовича вызвало осуждение в социальных сетях и призывы к Офису президента официально уволить его с должности.

В свою очередь Арестович сначала извинился за свое заявление, однако позже "отозвал" его, опираясь на то, что он якобы высказал предположение и его неправильно поняли. Однако уже сегодня написал заявление об увольнении.

17 января 2023 г. Офис президента принял отставку Алексея Арестовича с должности внештатного советника Офиса президента.