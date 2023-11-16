На Западе оценивают потери российских войск в Украине в 300-400 тысяч

Общие потери российских военных с начала полномасштабного вторжения России в Украину на Западе оцениваются в 300-400 тысяч, сообщает Европейская правда.

Об этом, как пишет The Guardian, заявили западные чиновники на условиях анонимности на брифинге для журналистов.

К числу потерь россиян в Украине западные чиновники отнесли убитых и раненых, не уточнив, какую долю из 300-400 тысяч составляют именно безвозвратные потери.

Они, однако, добавили, что в нынешних боях под городом Авдеевка Донецкой области Россия "теряет от 500 до 1000 человек в день".

Отдельно чиновники прокомментировали ситуацию на поле боя. Согласно оценке Запада, контрнаступление Украины на Запорожском фронте по сути "завершилось", в то же время группировка численностью до трех бригад переправилась через Днепр в районе Херсона.

Западные чиновники ожидают, что продвижение украинских сил на левом берегу Днепра будет напоминать летнюю кампанию на юге и будет медленным.

Заметим, что Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины также оценивает общие потери российских сил в более 315 тысяч.

В конце октября британская разведка оценила, что потери России погибшими и тяжелоранеными составляют до 190 тысяч военных, а с учетом раненых, которые способны вернуться на поле боя после выздоровления – до 290 тысяч человек.