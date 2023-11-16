Наступление продолжается: в Генштабе рассказали о ситуации на фронте

В течение суток Силы обороны Украины продолжили наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 16 ноября.

В течение суток произошло 62 боевых столкновения. Всего враг нанес 9 ракетных и 31 авиационный удар, совершил 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, Россия нанесла очередной авиационный удар по Украине, применив 18 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены 16 ударных БПЛА.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Клюсы, Архиповка Черниговской области; Заречье, Чуйковка, Бачевск Сумской области; Ветеринарное, Огурцово, Волчанск, Нестерное, Дворичанское Харьковской области.

На Купянском направлении враг безуспешно вел штурмовые действия у Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки. Нанес авиационный удар в районе Петропавловки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 18 атак противника в районах Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дилиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности, Марково, Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Тоненькое, Авдеевка, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг при поддержке авиации вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где наши защитники отразили 15 атак. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах н.п. Урожайное и Старомайорское. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах н.п. Работино и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 5 атак. Враг нанес авиационные удары неподалеку от Новодаровки и Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Темировка, Полтавка, Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись Херсон, Ивановка и Белозерка Херсонской.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов противника.