АРМА передало один из авиазаводов в управление "Мотор Сичи"

Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) передало 100% корпоративных прав одного из авиационных заводов в АО "Мотор Сич" - договор управления подписали 15 ноября, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба АРМА.

"По инициативе АРМА было одобрено распоряжение Кабинета министров и передано завод в пользование Министерства обороны Украины.

Название объекта не разглашается по причинам безопасности", - пояснили в Агентстве.

"Передача указанных корпоративных прав от АРМА в АО "Мотор Сич" - это история о наступлении неотвратимой экономической ответственности Вячеслава Богуслаева, владельца авиазавода и лица, которому инкриминируется коллаборационистская деятельность, пособничество государству-агрессору и оказание содействия террористической организации.

Установление контроля над корправами авиазавода обеспечит его бесперебойную работу, улучшит качество управления компанией и позволит обоим предприятиям работать на оборонный сектор Украины до и после победы над нашим врагом", - заявила глава АРМА Елена Дума.

В АРМА не назвали название объекта, но ранее Министерство экономики официально заявляло о решении передать "Мотор Сичи" Винницкий авиазавод. Ранее активами на это предприятие владел Вячеслав Богуслаев, которого задержали в Украине в октябре прошлого года.

Напоминаем:

23 октября 2022 года Служба безопасности Украины сообщила о задержании президента АО "Мотор Сич" и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия: им объявлено подозрение в коллаборации и пособничестве государству агрессору. По материалам следствия, эти чиновники действовали в сговоре с приближенными к Кремлю представителями российской корпорации "Ростех".

Журналисты-расследователи "Схем" опубликовали, доказательства наличия у Вячеслава Богуслаева российского паспорта. Адвокат Богуслаева подтвердил, что у него действительно есть российский паспорт.

В начале ноября государство отчудило "Мотор Сич" и передало ее в управление Минобороны.

Украинское стратегическое предприятие "Мотор Сич" под руководством Вячеслава Богуслаева, которого подозревают в работе на РФ и в коллаборационной деятельности, продавало авиационные двигатели подсанкционным компаниям из Ирана.