Норвегия готова "оперативно" закрыть границу с Россией в случае необходимости

Министр юстиции Норвегии Эмили Энгер Мель на фоне сообщения о закрытии четырех пунктов пропуска на границе Финляндии с Россией подтвердила готовность принять подобные меры и с норвежской стороны, сообщает Европейская правда.

Такой комментарий министр дала норвежскому информагентству NTB.

Глава Минюста Норвегии подчеркнула, что сейчас повышенной активности на Сторскогу, единственном сухопутном пограничном пункте с Россией, не наблюдается.

"Мы тщательно следим за ситуацией, и нам может быть целесообразным оперативно закрыть границу в случае необходимости", – добавила она.

Мель добавила, что Норвегия не фиксирует ситуации на границе с Россией подобно той, что наблюдается в Финляндии.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии решило закрыть некоторые пункты пропуска на границе с Россией в ночь на субботу, 18 ноября, из-за растущего потока искателей убежища.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.

После этого Эстония подтвердила готовность принять аналогичные шаги.