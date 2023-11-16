Российская армия снова ударила по Херсону: есть пострадавшие
Российская армия в очередной раз открыла массированный огонь по Херсону. Известно о трех пострадавших херсонцах, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.
По его словам, среди пострадавших 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница.
"Скорая" доставила пострадавших в больницу.
Прокудин добавил, что эта информация еще уточняется.
Руководитель ОВА также опубликовал запись, на которой слышны громкие взрывы.
"Российская армия кроет массированным огнем Херсон", - подписал он ее.
Что предшествовало:
- В четверг утром российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб пенсионер.
- Днем стало известно о еще одном обстреле. Россияне нанесли удар по селу Белозерка недалеко от Херсона. Уничтожен объект критической инфраструктуры, есть погибший и раненые.