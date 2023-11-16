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Российская армия снова ударила по Херсону: есть пострадавшие

Российская армия снова ударила по Херсону: есть пострадавшие
Фото: wikimedia.org

Российская армия в очередной раз открыла массированный огонь по Херсону. Известно о трех пострадавших херсонцах, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram.

По его словам, среди пострадавших 15-летняя девушка и ее 52-летняя родственница.

"Скорая" доставила пострадавших в больницу.

Прокудин добавил, что эта информация еще уточняется.

Руководитель ОВА также опубликовал запись, на которой слышны громкие взрывы.

"Российская армия кроет массированным огнем Херсон", - подписал он ее.

Что предшествовало:

  • В четверг утром российские войска обстреляли Херсон, в результате чего погиб пенсионер.
  • Днем стало известно о еще одном обстреле. Россияне нанесли удар по селу Белозерка недалеко от Херсона. Уничтожен объект критической инфраструктуры, есть погибший и раненые.

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