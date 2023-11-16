Зеленский: Возможности ПВО Украины постоянно увеличиваются
Президент Владимир Зеленский отметил, что возможности ПВО Украины постоянно увеличиваются, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит обращение Зеленского 16 ноября.
"География нашего сотрудничества ради воздушного щита для Украины очень широка. Не все сейчас можно рассказать публично. Но что абсолютно точно, это то, что Украина постоянно становится сильнее. Возможности нашей ПВО увеличиваются.
Конечно, это еще не сто процентов защиты. Много работы впереди. Такие города, как Харьков, такие регионы, как Донетчина и Запорожье, нуждаются в большей системе, больше безопасности. Эта задача есть у всех наших дипломатов, у всего нашего государства".
Также Зеленский поблагодарил за работу защитников неба, которые только эти ночь сбили 16 "Шахедов".
"Благодарю всех летчиков и инженеров Воздушных сил Украины, всех наших зенитчиков и воинов мобильных огневых групп. Каждый раз, когда у них есть результат, это результат для всего государства. Это спасение для наших людей, наших городов, украинской инфраструктуры".