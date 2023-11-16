В Украине пропавших без вести ищет искусственный интеллект – Лубинец

Украина использует для поиска пропавших без вести людей искусственный интеллект, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

Лубинец отметил, что искусственный интеллект распространен во всех областях жизни людей. В частности, ИИ распознает лицо и помогает в поиске пропавших без вести граждан Украины во время войны.

По словам омбудсмена, чтобы развивать сферу технологий, в том числе на пути вступления Украины в ЕС, наше государство формирует новые партнерства в этом направлении. Офис Уполномоченного ВР приобщается к этой работе.

"Следует не забывать, что цель искусственного интеллекта – это, прежде всего, содействие развитию человека, общества, государства. И учет интересов, прав и свобод человека должен быть важнейшим в этой сфере" , – подчеркнул Лубинец.

Напомним, по данным МВД, в Украине более 35 тысяч граждан числятся пропавшими без вести.