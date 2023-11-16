Чехия о возможном ответе РФ на замораживание активов: не будет проблемой

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский в четверг детализировал решение правительства страны заморозить государственные активы России на своей территории, что стало первым подобным шагом среди государств-союзников Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом, как передает чешский телеканал CNN Prima News, Липавский сказал журналистам в четверг во время визита в Лондон.

Глава чешского МИД отметил, что замораживание госактивов РФ состоялось после наложения санкций на российское предприятие "Госзагрансобственность", которое от имени управления делами администрации президента РФ занимается обслуживанием зарубежной недвижимости.

"Речь идет об около 70 объектах недвижимости, которые находятся в управлении этого российского предприятия. В основном это дома, расположенные в Праге, Центральной Чехии или Карловых Варах", – указал он.

Комментируя заявления российской стороны о возможных ответных мерах, чешский министр подчеркнул, что они не будут проблемой.

"Мы сделали шаг, который полностью соответствует чешскому законодательству. Чехия не ведет против кого-то наступательную войну, поэтому я не знаю, с каким обоснованием российская сторона должна делать такие шаги", – сказал Липавский.

Он добавил, что даже замораживание всех чешских активов в России не будет "серьезной проблемой", потому что их не так и много: "Это, безусловно, не то, что должно заставить нас нервничать".

Как сообщалось, правительство Чехии в среду поддержало предложение министра иностранных дел Яна Липавского о замораживании всех государственных активов России на чешской территории.

Также он объявил о внесении в чешский санкционный список российского федерального предприятия по управлению активами за рубежом управления делами президента РФ "Госзагрансобственность".