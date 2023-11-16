СМИ: Швейцария проведет расследование о поставках патронов в Украину

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии подтвердил, что расследует сообщения СМИ о якобы поставках патронов Швейцарского производства в Украину польской компанией UMO SP, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает швейцарский вещатель RTS.

В четверг швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung опубликовала материал, где утверждает, что польская UMO SP реэкспортировала в Украину боеприпасы, произведенные компанией SwissP Defence.

При этом NZZ ссылается на другой материал, который вышел еще 1 ноября, в специализированном издании DefenseOne. Она со ссылкой на таможенные накладные писала о двух случаях ввоза в Украину 145 тысяч снайперских патронов и 500 тысяч патронов для штурмовых винтовок.

"ЕвроПравда" тогда также направила запрос в швейцарское правительство, но так и не получила ответа.

NZZ указывает, что такой экспорт нарушает политику Швейцарии, которая запрещает реэкспорт военного оборудования и товаров в страны, где происходят активные боевые действия. В то же время, добавляет газета, такие частные компании, как UMO SP, не обязаны подписывать разрешение на реэкспорт.

В ответ на запрос агентства AFP Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии, который отвечает за разрешения на реэкспорт, сообщил, что "ведет расследование по этому вопросу", но "не дает никаких комментариев, пока идет расследование".

Сама польская компания UMO SP заверила AFP, что все ее международные контракты "выполняются с осторожностью, в соответствии с процедурами сертификации и правилами соответствия".

"Мы не обнаружили никакой тревожной информации или нарушений процедур в случае, описанном в СМИ", – заявили в UMO SP, подчеркнув, что все ее сделки "подлежат тщательному контролю со стороны правительства страны-экспортера и надзорных учреждений при польском правительстве".

Как известно, в настоящее время нейтралитет Швейцарии запрещает поставлять оружие непосредственно в зоны боевых действий. Это правило действует, даже если другая страна купила оружие у Швейцарии: страны-покупатели должны подписать так называемую декларацию о нереэкспорте.