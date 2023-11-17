Израиль "близок" к уничтожению инфраструктуры ХАМАСа на севере Газы

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля Герци Га-Леви заявил, что военные ЦАХАЛ "близки" к уничтожению инфраструктуры ХАМАСа на севере Газы, сообщает Украинская правда.

"Мы достаточно близки к тому, чтобы уничтожить "военную систему" (ХАМАСа – ред.), которая существовала в северной части сектора Газа" , – заявил он во время визита в Сектор Газа.

"Мы должны еще кое-что сделать, но уже очень близки к этому" , – отметил Га-Леви.

Генерал добавил, что ЦАХАЛ намерен продолжать свою деятельность в секторе Газа, пока ему это позволят, "в новых районах, уничтожая командиров и боевиков ХАМАСа и разрушая его инфраструктуру".