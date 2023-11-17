ISW: ВСУ имеют подтвержденные успехи вблизи Роботиного
Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, сообщают, что Силы обороны имеют подтвержденные территориальные достижения у Роботино, сообщает Украинская правда.
В аналитическом отчете отмечается, что украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения вблизи Роботино 15 ноября.
Российский "военкор" опубликовал видеозапись от 15 ноября с геолокацией, на которой видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Роботино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских войск.
Кроме того, российские источники утверждают, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копани (5 км к северо-западу от Роботино), Ровно (9 км к западу от Роботино), Новопрокоповки (к югу от Роботино), Вербового (8 км к востоку от Роботино), а также в направлении Новофедоровки (14 км к северо-востоку от Роботино).
В то же время украинский военный наблюдатель Константин Машовец оценил, что украинские силы, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопокровки (12 км к северо-востоку от Роботино), и их отделяет лишь одна лесополоса от населенного пункта, который защищает российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии ДШВ.
Машовец добавил, что несколько дней назад украинские войска, похоже, несколько оттеснили подразделения российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) на Копанском направлении и продвинулись ближе к Нестерянке (10 км к северо-западу от Роботино).
Российские войска начали штурм украинских позиций под Роботино 16 ноября, но не получили подтвержденных территориальных достижений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Роботино и к западу от Вербового (8 км к востоку от Роботино).
Вместе с тем Машовец заявил, что части российского 247-го гвардейского полка (7-й гвардейской дивизии ВДВ), очевидно, потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что затрудняет российскую оборону северо-западных окраин населенного пункта.
Наблюдатель отметил, что подразделения российских 503-го гвардейского мотострелкового полка (19-я моторизованная дивизия, 58-я АК), 104-го полка и 234-го полка ВДВ (оба входят в состав 76-й гвардейской дивизии ВДВ) ведут интенсивные бои на линии Нестерянка - Копани.
Машовец также утверждал, что командование российской 19-й моторизованной дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ имеет строгий приказ удерживать линию Нестерянка-Копани "при любых обстоятельствах".
"Но ISW не может проверить это заявление", - отмечают аналитики.
В обзоре отмечают и то, что российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 16 ноября, но не достигли подтвержденных успехов.
Также, по данным экспертов, не имеют подтвержденных успехов и наступательные операции Сил обороны к югу от Бахмута.
Отмечается в отчете и то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.
Ключевые выводы ISW за 16 ноября
- В ночь с 15 на 16 октября российские войска совершили серию ракетных и беспилотных ударов по Украине.
- Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил 16 ноября, что российские власти усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом России, вероятно, в ответ на недавние намерения Украины провести кампанию по перекрытию российских маршрутов снабжения в тыловых районах зимой.
- Украина заявила, что российская оккупация ЗАЭС привела к выходу из строя оборудования и технического обслуживания, что угрожает безопасности станции.
- Отчеты Украины и МАГАТЭ указывают на то, что присутствие России и ее контроль над ЗАЭС растет, что свидетельствует о том, что подобные сбои могут усиливаться в условиях длительной российской оккупации.
- Сообщается, что Кипр был соучастником в помощи российским так называемым "элитам", на которых наложены санкции за поддержку российского вторжения в Украину в 2014 и 2022 годах, отмывать деньги.
- Gazprom Media Holdings, дочерняя компания российской государственной энергетической компании "Газпром", объявила 16 ноября о приобретении контрольного пакета акций крупного российского блогерского агентства, вероятно, в попытке расширить свой и без того значительный контроль над российским медиапространством.
- Российские власти обнаружили бывшего командующего 6-й российской армии ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Владимира Свиридова мертвым в своем доме в Ставропольском крае 15 ноября.
- Российские источники продолжили наступательные операции на линии Купянск-Сватово-Кременная, вблизи Бахмута, под Авдеевкой, к западу и юго-западу от Донецка, в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей, вблизи Роботино, к северо-востоку от Васильевки, а также продвинулись вперед под Авдеевкой.
- Министерство образования России обнародовало проект приказа о введении с сентября 2024 года курса "Основы безопасности и защиты Отечества" для российских учащихся средних и старших классов общеобразовательных школ.
- Российское правительство и российские оккупационные власти продолжают принудительно депортировать детей из оккупированной Украины в Россию под видом образовательных программ.