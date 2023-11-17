ISW: ВСУ имеют подтвержденные успехи вблизи Роботиного

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, сообщают, что Силы обороны имеют подтвержденные территориальные достижения у Роботино, сообщает Украинская правда.

В аналитическом отчете отмечается, что украинские войска продолжили наступательные операции на западе Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения вблизи Роботино 15 ноября.

Российский "военкор" опубликовал видеозапись от 15 ноября с геолокацией, на которой видно, как российские войска наносят удары по украинским позициям к западу от Роботино, что свидетельствует о незначительном продвижении украинских войск.

Кроме того, российские источники утверждают, что украинские войска безуспешно пытались продвинуться в районе Копани (5 км к северо-западу от Роботино), Ровно (9 км к западу от Роботино), Новопрокоповки (к югу от Роботино), Вербового (8 км к востоку от Роботино), а также в направлении Новофедоровки (14 км к северо-востоку от Роботино).

В то же время украинский военный наблюдатель Константин Машовец оценил, что украинские силы, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопокровки (12 км к северо-востоку от Роботино), и их отделяет лишь одна лесополоса от населенного пункта, который защищает российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии ДШВ.

Машовец добавил, что несколько дней назад украинские войска, похоже, несколько оттеснили подразделения российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (58-я общевойсковая армия, Южный военный округ) на Копанском направлении и продвинулись ближе к Нестерянке (10 км к северо-западу от Роботино).

Российские войска начали штурм украинских позиций под Роботино 16 ноября, но не получили подтвержденных территориальных достижений. Украинский Генштаб сообщил, что украинские силы отбили российские атаки вблизи Роботино и к западу от Вербового (8 км к востоку от Роботино).

Вместе с тем Машовец заявил, что части российского 247-го гвардейского полка (7-й гвардейской дивизии ВДВ), очевидно, потеряли контроль над высотами к северо-западу от Вербового, что затрудняет российскую оборону северо-западных окраин населенного пункта.

Наблюдатель отметил, что подразделения российских 503-го гвардейского мотострелкового полка (19-я моторизованная дивизия, 58-я АК), 104-го полка и 234-го полка ВДВ (оба входят в состав 76-й гвардейской дивизии ВДВ) ведут интенсивные бои на линии Нестерянка - Копани.

Машовец также утверждал, что командование российской 19-й моторизованной дивизии и 76-й гвардейской дивизии ВДВ имеет строгий приказ удерживать линию Нестерянка-Копани "при любых обстоятельствах". "Но ISW не может проверить это заявление" , - отмечают аналитики.

В обзоре отмечают и то, что российские войска продолжили наступательные операции под Бахмутом 16 ноября, но не достигли подтвержденных успехов.

Также, по данным экспертов, не имеют подтвержденных успехов и наступательные операции Сил обороны к югу от Бахмута.

Отмечается в отчете и то, что российские войска незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода к северо-западу от Авдеевки.

Ключевые выводы ISW за 16 ноября