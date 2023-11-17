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Курс валют НБУ на 17 ноября

Курс валют НБУ на 17 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 16 ноября, понизился до уровня 36.25 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 39.31 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.06 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 28 коп до 44.91 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 14 коп до 40.73 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 9.00 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 36.249600 --0.015
EUR Евро 39.305400 --0.089
RUB Рубль 0.406010 +0.001
GBP Фунт стерлингов 44.913300 --0.279
CHF Швейцарский франк 40.734500 --0.136
PLN Польский злотый 8.998100 +0.037

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