Курс валют НБУ на 17 ноября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 ноября 2023 года

Курс доллара, по сравнению с 16 ноября, понизился до уровня 36.25 за 1 доллар.

Евро подешевел на 9 коп до 39.31 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 4.06 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов упал на 28 коп до 44.91 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 14 коп до 40.73 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос на 4 коп до 9.00 за 1 польский злотый.