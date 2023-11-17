Курс валют НБУ на 17 ноября
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 17 ноября 2023 года
Курс доллара, по сравнению с 16 ноября, понизился до уровня 36.25 за 1 доллар.
Евро подешевел на 9 коп до 39.31 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 4.06 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов упал на 28 коп до 44.91 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 14 коп до 40.73 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос на 4 коп до 9.00 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|36.249600
|EUR
|Евро
|39.305400
|RUB
|Рубль
|0.406010
|GBP
|Фунт стерлингов
|44.913300
|CHF
|Швейцарский франк
|40.734500
|PLN
|Польский злотый
|8.998100