Израильская армия нашла шахту тоннеля в больнице "Аль-Шифа" в Газе
Армия обороны Израиля сообщила, что нашла действующую шахту тоннеля внутри больничного комплекса "Аль-Шифа" в городе Газа, сообщает Украинская правда.
"Сегодня внутри больницы была обнаружена туннельная инфраструктура ХАМАС", – заявили в ЦАХАЛ.
CNN отмечает, что военные также опубликовали фото и видеоматериалы.
Израильский спецназ совершил рейд на крупнейшую в Газе больницу рано утром 15 ноября после того, как несколько недель назад заявил, что в ней находится подземный командный и контрольный центр ХАМАС.
Врачи и чиновники здравоохранения в анклаве, которым руководит ХАМАС, постоянно отрицают эти обвинения.
CNN отмечает, что не может самостоятельно проверить заявления Израиля или ХАМАСа.
Сообщается, что на видео, предоставленном Израилем, видно голую землю и отверстие в земле. Стороны шахты, похоже, укреплены бетоном. Близко к поверхности также видны открытые трубы и кабели.
В определенный момент камера высовывается вверх, чтобы показать один из главных корпусов больницы, находящийся примерно в 30 метрах от отверстия.
В заявлении армии сказано, что военные также нашли неподалеку заминированный автомобиль с большим количеством оружия и боеприпасов.
На телевизионном брифинге вечером 16 ноября представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что армейские инженеры работают над выявлением инфраструктуры тоннеля.
Хагари также сообщил, что солдаты раскопали оперативный тоннель в больнице Аль-Рантиси на севере Газы.