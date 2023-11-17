Оккупанты ночью атаковали "Шахедами": ПВО работала в четырех областях

В ночь на 17 ноября россияне атаковали Украину десятью беспилотниками-камикадзе типа Shahed. Противовоздушная оборона сбила девять "Шахедов".

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Беспилотники оккупанты запустили из Приморско-Ахтарска (РФ).

К отражению воздушного нападения были привлечены истребители, зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы.

"В результате боевой работы девять вражеских ударных БпЛА уничтожены в пределах Николаевской, Одесской, Житомирской и Хмельницкой областей" , – говорится в сообщении.

Также россияне применили несколько зенитных управляемых ракет С-300 в Донецком направлении. По предварительной информации, без потерь.