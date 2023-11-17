Генштаб: на фронте за сутки более 70 столкновений с оккупантами

За прошедшие сутки на фронте произошло 72 боевых столкновения между Силами обороны Украины и российскими оккупационными войсками.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 17 ноября.

В общей сложности противник нанес 12 ракетных и 47 авиационных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Под авиационными ударами оказались: Петропавловка Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Дилиевка, Марьинка, Урожайное, Старомайорское Донецкой области; Новодаровка, Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки и Петропавловки Харьковской области, где наши воины отразили 4 атаки.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия вблизи Белогоровки Луганской области, успеха не имел.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия возле Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где нашими защитниками отбиты 18 атак. Также Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов восточнее Степного, Авдеевки и Первомайского Донецкой области. Здесь наши воины отразили 17 атак.

На Марьинском направлении украинские защитники отразили 19 атак захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия в районах Роботы и западнее Вербового Запорожской области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 6 артиллерийских средств, 2 пункта управления и 2 склада боеприпасов противника.