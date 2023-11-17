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РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 27 танков – Генштаб

РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 27 танков – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 1140 военных, 27 танков, 29 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 316 760 (+1 140) человек,
  • танков − 5 415 (+27) ед,
  • боевых бронированных машин – 10 132 (+11) ед,
  • артиллерийских систем − 7 712 (+29) ед,
  • РСЗО − 895 (+3) ед,
  • средств ПВО − 585 (+0) ед,
  • самолетов − 323 (+0) ед,
  • вертолетов − 324 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20) ед,
  • крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,
  • кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
  • подлодок − 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн − 10 077 (+17) ед,
  • специальной техники – 1 086 (+2) ед.

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