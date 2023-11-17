РФ за сутки потеряла более 1100 военных и 27 танков – Генштаб
За прошедшие сутки Россия потеряла в Украине примерно 1140 военных, 27 танков, 29 артиллерийских систем, 3 реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 17.11.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 316 760 (+1 140) человек,
- танков − 5 415 (+27) ед,
- боевых бронированных машин – 10 132 (+11) ед,
- артиллерийских систем − 7 712 (+29) ед,
- РСЗО − 895 (+3) ед,
- средств ПВО − 585 (+0) ед,
- самолетов − 323 (+0) ед,
- вертолетов − 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 5 709 (+20) ед,
- крылатых ракет − 1 563 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 22 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 10 077 (+17) ед,
- специальной техники – 1 086 (+2) ед.