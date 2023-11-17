В Пентагоне снова призвали Конгресс проголосовать за помощь Украине

Министерство обороны США призвало Конгресс одобрить его запросы на дополнительное финансирование для продолжения поддержки Украины и Израиля. Об этом во время брифинга заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщает Европейская правда.

По ее словам, Минобороны именно поэтому попросило о чрезвычайном дополнительном пакете, чтобы обеспечить финансирование помощи Украине, а также пополнить собственные военные запасы Соединенных Штатов.

"Мы продолжаем призывать Конгресс принять дополнительный пакет..., потому что это чрезвычайный запрос. Это не является частью бюджетного процесса... У нас есть большая сумма, которую мы хотим, чтобы Конгресс утвердил для Украины, Израиля и иностранных инвестиций в Индо-Тихоокеанском регионе" , – отметила Сингх.

Она отметила, что у Пентагона осталось 4,9 млрд долларов на помощь Украине в виде пакетов PDA, которые выделяются по президентским полномочиям, а также около 1,1 млрд долларов для пополнения собственных запасов Пентагона.

"Мы знаем, что Украине понадобится больше. Именно поэтому мы спросили о дополнительном пакете финансирования помощи Украине, а также и для пополнения наших собственных оборонных запасов" , – резюмировала Сингх.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будет праздноваться в США 23 ноября.

Перед этим конгрессмен-республиканец Дон Бейкон заявил, что в Палате представителей в целом уже знают, что делать с законопроектом о помощи Украине, а также, сколько примерно денег хотят выделить Киеву. По его мнению, рассмотрение может состояться в декабре.