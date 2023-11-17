ISW: Россия усиливает ПВО в разных регионах, готовясь к ударам Украины

Россия усиливает противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом, готовясь к тому, что Украина может наносить ответные удары по тыловым районам. Об этом говорится в отчете "Института изучения войны" (ISW), сообщает Укринформ.

Как отмечается, 16 ноября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев объявил, что российские власти усиливают противовоздушную оборону над Центральным федеральным округом, состоящий из 18 субъектов РФ, в том числе Брянской, Курской и Белгородской областей, граничащих с Украиной.

Российские власти организовали патрулирование для защиты объектов критической инфраструктуры, чтобы предотвратить ответные атаки со стороны Украины. Также отмечается, что российское правительство финансирует создание "линий территориальной обороны" для областей, граничащих с Украиной.

Власти РФ обновляют список всех объектов критической инфраструктуры и важных транспортных объектов, требующих защиты от ряда угроз.