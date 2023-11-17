ВСУ закрепились на нескольких плацдармах на левобережной Херсонской области – Морская пехота

Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонском направлении и закрепились на нескольких плацдармах. Об этом заявили в командовании морской пехоты ВМС ВСУ, сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, в результате заранее спланированных мер по отражению широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации Силы обороны провели серию успешных действий на левом берегу Днепра на Херсонском направлении.

"Благодаря мужеству и профессионализму украинским морским пехотинцам, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах" , - отмечается в сообщении.

При этом отмечается, что во время боев российские захватчики понесли тяжелые потери в живой силе и технике. В частности, с начала проведения указанных мероприятий враг потерял: личного состава – 1216 убитыми и 2217 ранеными, 24 танка, 89 артиллерийских систем и минометов, 135 единиц разнообразной автомобильной техники, 48 единиц боевых бронированных машин, в том числе БТР и БМП, 14 плавсредств, 15 единиц специальной техники, 4 командных пункта, 29 складов с боеприпасами, как полевых, так и стационарных.

Кроме того, сводное подразделение РЭБ морской пехоты нейтрализовало 135 FPV дронов и 5 Балла оперативно-тактического уровня россиян.

Украинские морские пехотинцы производят огневые поражения на левобережье Херсонщины и проводят действия с целью уничтожения врага, добавили в Морской пехоте.