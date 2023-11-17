Байден подписал новый временный бюджет во избежание "шатдауна"

В четверг президент США Джо Байден подписал законопроект о краткосрочном государственном финансировании во избежание прекращения работы правительства, который не содержит финансирование поддержки ни Украины, ни Израиля, сообщает Европейская правда.

Сенат США окончательно одобрил пакет вечером в среду, примерно за 48 часов до крайнего срока перед остановкой работы правительства в полночь пятницы. Проект продлит финансирование работы правительства до середины января-начала февраля.

Законопроект продлевает финансирование до 19 января для приоритетных отраслей, таких как военное строительство, поддержка ветеранов, транспорт, жилищное строительство и энергетика. Остальные функции правительства будут финансироваться до 2 февраля.

Таким образом Байден перенес борьбу с республиканцами в Конгрессе США за федеральный бюджет в новый год.

Законопроект о расходах не включает просьбу Белого дома почти на 106 миллиардов долларов, охватывающую помощь Израилю и Украине.

Сообщалось, что объединенный пакет законопроектов, который включает помощь Израилю, Украине, Тайваню и усиление границы, планируют рассмотреть в Сенате после Дня благодарения, который будут праздновать в США 23 ноября.