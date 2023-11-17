В Нацбанке анонсировали новый этап смягчения валютных ограничений

Национальный банк Украины после перехода к управляемой гибкости курса гривны к доллару готовится перейти к постепенному смягчению валютных ограничений.﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отметил Пышный, НБУ продолжает воплощать первый этап Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возвращения к инфляционному таргетированию. В частности, на этом этапе был предусмотрен переход к управляемой гибкости курса.

"Могу нас всех поздравить - уже шесть недель мы живем без фиксированного курса. Валютный рынок работает, работают спрос и предложение, да, при ощутимом присутствии НБУ, но продвижение рынка очевидно" , - сказал он.

По его мнению, НБУ совершил переход к управляемой гибкости курса ответственно и профессионально.

"Сейчас НБУ работает над тем, чтобы быть готовым реализовать следующую амбицию - перейти ко второму этапу валютной либерализации и это то, что точно сделает жизнь бизнесу более легким" , - сказал он.

Стратегия НБУ

В июле НБУ обнародовал публичную версию Стратегии смягчения валютных ограничений, перехода к большей гибкости обменного курса и возврата к инфляционному таргетированию.

Дорожная карта в целом предусматривает следующие этапы с соответствующим фокусом:

I этап – минимизация множественности обменных курсов, либерализация торговых операций и содействие новым кредитам и инвестициям;

II этап - либерализация торгового финансирования, управление валютными рисками банков, возможность репатриации процентов по "старым" долговым обязательствам и инвестициям;

III этап - возможность выплат по кредитам и инвестициям, либерализация операций населения и операций с деривативами, возможность кредитования нерезидентов и инвестиций за границу.

Управляемая гибкость курса

Напомним, НБУ 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс.

Как заявил глава НБУ Андрей Пышный, чтобы курс мог двигаться в обе стороны, НБУ будет покрывать структурный дефицит валюты на рынке, а любые колебания курса или в сторону ослабления гривны или укрепления будут существенно ограничиваться.

Поданным НБУ, ситуация на валютном рынке после перехода к режиму гибкости курса с 3 октября оставалась устойчивой, рынок адаптируется к новым условиям.

При этом официальный курс снизился более чем на 30 копеек до 36,24 грн/доллар на 17 ноября.

По оценке МВФ, переход НБУ к управляемой гибкости обменного курса в соответствии со Стратегией смягчения валютных ограничений прошел успешно.