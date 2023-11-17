Россияне вывели в Черное море носитель "Калибров" – Гуменюк

Россия вывела в Черное море ракетоноситель с 8 ракетами "Калибр" на борту. Об этом заявила руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

"В Черном море корабельная группировка небольшая, но фрегат они все же вывели. Это восемь ракет типа "Калибр" готовы к применению.

Долгое время не было надводного ракетоносителя на дежурстве, как и подводного. Они прятались в пунктах базирования, поскольку очень штормило. Сейчас море умеренное. Не исключено, что враг может применить ракетоносители в море" , – сказала она в эфире национального телемарафона.

Гуменюк добавила, что наблюдается подготовка тактической авиации РФ, в том числе речь идет об их испытаниях с дозаправкой в воздухе.

"Пытаются повысить градус напряжения перед периодом похолодания и угрозы обстрела энергетики" , - отметила она.

Российские военные регулярно обстреливают украинские города и села, расположенные в пределах досягаемости их артиллерии, ракетных систем залпового огня, ракет и дронов. Несмотря на многочисленные свидетельства, Москва отрицает нападения на гражданские объекты, утверждая, что бьет только по военной инфраструктуре.

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