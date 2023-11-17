США анонсировали выделение 500 млн долларов для поддержки энергосистемы Украины

Соединенные Штаты анонсировали выделение 500 миллионов долларов на помощь Украине в энергетическом секторе. Об этом заявил во время брифинга заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Джеффри Пайетт, сообщает Европейская правда.

По его словам, США сосредоточены на том, как повысить устойчивость Украины этой зимой, и Соединенные Штаты уже выделили более 520 млн долларов на помощь Украине в энергетическом секторе.

"Мы знаем, что еще 500 млн долларов ожидают поступления, и мы используем эти ресурсы как для удовлетворения краткосрочных потребностей – например, приобретение новых трансформаторов и генераторных мощностей для восстановления того, что разрушил (президент РФ) Путин, – так и для очень тесного сотрудничества" , – отметил Пайетт.

Он добавил, что это было важной частью его разговора с представителями украинского правительства по построению экологически чистой, устойчивой и полностью интегрированной с Европой энергетической системы.