Зеленский: Война на Ближнем Востоке замедлила поставки снарядов в Украину

Война между Израилем и ХАМАС привела к замедлению поставок снарядов калибра 155 мм в Украину.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Le Monde, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Как вы думаете, что на Ближнем Востоке начали покупать в первую очередь? 155 калибр. Наши запасы сократились" , - сказал он французским журналистам.

Израиль, который пользуется военной поддержкой со стороны Соединенных Штатов, бомбит Сектор Газа с тех пор, как боевики ХАМАС убили сотни мирных жителей в ходе беспрецедентного нападения 7 октября.

"Это не то, что сказали США: мы ничего не даем Украине. Нет! У нас серьезные, очень крепкие отношения" , - заверил Зеленский.

"Это нормально, все борются за выживание. Я не говорю, что это положительный момент, но это жизнь, и мы должны защищать то, что принадлежит нам" , – добавил он

Россия и Украина изо всех сил пытаются пополнить свои запасы артиллерийских снарядов после почти двух лет войны после вторжения Москвы. Южная Корея заявила, что союзник России Пхеньян отправил миллион артиллерийских снарядов для поддержки российского вторжения в Украину в обмен на помощь со спутниками. Со своей стороны, Германия заявила на этой неделе, что Европейский Союз не достигнет цели по отправке в Украину одного миллиона артиллерийских снарядов, несмотря на усилия.

"Сегодня у нас проблемы с артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров" , - сказал Зеленский.

Во всем мире "сейчас склады пусты или существует определенный минимум, который вам не может дать то или иное конкретное государство", объяснил он. Однако Зеленский приветствовал усилия США по увеличению производства этого типа боеприпасов.