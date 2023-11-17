В ЕС хотят отказаться от рекламы в соцсети X – Politico

Отдел коммуникаций Европейской комиссии обратился ко всем исполнительным службам ЕС с просьбой прекратить запуск рекламы в соцсети X, бывший Twitter, из-за беспокойства относительно распространения дезинформации. ﻿Об этом пишет Politico со ссылкой на внутренний документ комиссии, сообщает Экономическая правда.

Соцсеть X находится под пристальным вниманием в Европе из-за нового Закона о цифровых услугах (DSA), принятого Европейским Союзом. Комиссия, которая следит за соблюдением закона, в октябре направила официальный запрос компании Илона Маска с просьбой объяснить, как она обращается с незаконным контентом и дезинформацией, связанной с атакой ХАМАС 7 октября, в соответствии с DSA.

Службы ЕС все еще могут использовать X для коммуникаций через многочисленные профильные страницы Евромиссии. Но Спинант заявила, что департамент "рассмотрит возможность использования альтернативных платформ, например, LinkedIn, Instagram или Facebook для размещения платной рекламы.

"Мы также изучаем новые платформы, чтобы диверсифицировать наше присутствие в социальных сетях" , – отметила Спинант.

Акт Евросоюза о цифровых услугах, который вступил в силу для крупнейших социальных сетей 25 августа, требует от крупных платформ оценивать риск распространения ложной информации, не допускать продвижения вредоносного контента с помощью алгоритмов и подвергать свою деятельность аудиту.