Зеленский: Встреча лидеров США и Китая была полезна для Украины

Недавняя встреча американского президента Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина в Сан-Франциско была полезна для Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

По мнению Зеленского, встреча Байдена и Си Цзиньпина была "хорошей" для Украины, которая борется с российской агрессией

"Мы понимаем, что этот факт полезен для нас, их встреча" , - сказал президент.

Зеленский добавил, что не может подтвердить, что лидеры США и Китая обсуждали войну в Украине, но сказал, что российское вторжение должно "так или иначе рассматриваться во время переговоров между лидерами супердержав".

Напомним, президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин встретились в рамках прошедшего в Сан-Франциско 15 ноября саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Стороны провели переговоры в исторической резиденции Филоли. В частности, их диалог длился около четырех часов.