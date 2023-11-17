Песков: На выборах в РФ победит Путин или "другой, но такой же"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Пескова считает, что следующий лидер страны-агрессора будет "таким же" как Владимир Путин или "другим, но таким же", сообщает Украинская правда.

На вопрос, каким должен быть президент после Владимира Путина, Песков лаконично ответил: "Таким же".

На уточняющий вопрос, возможно ли это, он сказал, что следующий президент может быть "другим, но таким же", как Путин.

Песков добавил, что "не сомневается в победе" Путина на выборах.