В Минобороны РФ заявили о сбитии трех украинских беспилотников

В России заявили о сбитии беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Радио Свобода.

Россияне утверждают, что сбили три украинских беспилотника.

Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин писал об ущербе БПЛА в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.

В Смоленске находится авиационный завод, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

О повреждениях в результате атаки завода пока неизвестно. Украина обвинений РФ не комментировала.

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