В Минобороны РФ заявили о сбитии трех украинских беспилотников
В России заявили о сбитии беспилотников над территорией Смоленской области. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ, сообщает Радио Свобода.
Россияне утверждают, что сбили три украинских беспилотника.
Губернатор Смоленской области РФ Василий Анохин писал об ущербе БПЛА в Заднепровском районе Смоленска и на территории Смоленского района.
В Смоленске находится авиационный завод, который занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.
О повреждениях в результате атаки завода пока неизвестно. Украина обвинений РФ не комментировала.
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