Польские перевозчики угрожают перекрыть еще один пункт пропуска

Представители польских автоперевозчиков заявили в четверг, что расширят пограничную акцию протеста против Украины, заблокировав еще один пункт пропуска для грузовых автомобилей – "Шегини – Медика". Об этом заявил один из организаторов протеста Томаш Борковский агентству AFP, сообщает Европейская правда.

Киев пока не смог достичь согласия на новых переговорах с польскими перевозчиками, которые уже почти две недели блокируют грузовые перевозки на трех основных пограничных пунктах пропуска.

Борковский сообщил, что с понедельника они расширят блокаду на пункт пропуска "Медика". Он отметил, что дальнобойщики ожидают нового раунда переговоров с польским и украинским правительствами, и "не удовлетворены скоростью" переговоров.

Многодневный протест вызвал огромные очереди по обе стороны границы.

В переговорах, состоявшихся в четверг в пограничном пункте пропуска "Дорогуск", приняли участие представители министерств инфраструктуры Украины и Польши, а также транспортного департамента Еврокомиссии, сообщили в украинском правительстве.

"Ключевым требованием протестующих является возвращение к разрешительной системе. Это требование не может быть выполнено" , – заявили в Министерстве инфраструктуры Украины.

"Соглашение о либерализации грузовых перевозок между Украиной и ЕС будет действовать как минимум до 30 июня следующего года" , – добавили в ведомстве.

Министерство отметило, что польские протестующие "не приняли предложения", и что "стороны продолжают искать решение".