Зеленский: РФ хочет устроить переворот в Украине

Президент Владимир Зеленский заявил, что российские спецслужбы хотят устроить переворот в Украине. Об этом он сказал в разговоре с западными журналистами, сообщает Лига.net.

По его словам, Москва стремится посеять раскол и хаос внутри украинского общества, итогом которого должно стать смещение президента.

"У нашей разведки есть информация, которая также поступила от наших партнеров. Есть план дезинформации, известный как "Майдан-3" , — сказал Зеленский.

Он отметил, что Майдан для россиян — это переворот, а поэтому "операция понятна".

Также глава государства заявил, что Украина не пойдет на любые формы переговоров с Россией, которые будут напоминать замороженный конфликт.