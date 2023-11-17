В британской разведке рассказали, как РФ готовится к появлению F-16 в Украине

РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом говорится в ежедневном разведывательном обзоре Минобороны Великобритании по войне в Украине, сообщает Европейская правда.

Россия, вероятно, впервые начала использовать самолет раннего предупреждения и управления воздушным движением А-50 для определения целей над Украиной для своего зенитно-ракетного комплекса дальнего действия SA-21 (C-400), отметили аналитики. Это дополняет основную задачу А-50 по координации действий истребительной авиации.

По сравнению с обычным наземным радаром C-400, А-50 может использовать свой радар для обнаружения вражеских самолетов на больших расстояниях благодаря высоте полета, подчеркнули британские аналитики.

Вероятно, Россия ускорила интеграцию А-50 и С-400 отчасти потому, что ее беспокоит перспектива развертывания Украиной боевых самолетов, которые будет поставлять Запад.

Существует реальная возможность, что Россия пойдет на больший риск и разместит самолет А-50 ближе к линии фронта, чтобы эффективно использовать его новую роль.