Трамп является самой большой угрозой для мира – The Economist

Британское издание The Economist назвало экс-президента США Дональда Трампа самой большой опасностью для мира в 2024 году в случае его переизбрания, сообщает Укринформ.

"Тень нависла над миром. Это наш 38-й ежегодный прогноз на следующий год, и за все это время ни один человек не затмил наш анализ так сильно, как Дональд Трамп омрачает 2024 год" , – говорится в статье.

По данным опроса под заказ The New York Times, Трампа в вопросах экономики поддерживают 59% опрошенных граждан США, а действующего президента США Джо Байдена – 37%. По крайней мере, на праймериз гражданские иски и уголовные преследования только укрепили позиции Трампа. В следующие 12 месяца неудача любого из кандидатов может определить гонку — и таким образом перевернуть мир, пишет издание.

"Америка также сталкивается с растущей враждебностью за рубежом, которой бросает вызов Россия в Украине, Иран и его союзные вооруженные формирования на Ближнем Востоке и Китай через Тайваньский пролив и Южно-Китайское море. Эти три страны слабо координируют свои усилия и разделяют видение нового международного порядка. , в котором сила верна, а автократы находятся в безопасности" , – говорится в публикации.

Авторы издания пишут, что не удивительно, что перспектива второго срока Трампа наполняет мировые парламенты и отчаянные залы заседаний. Вернув власть из-за своего поражения на выборах в 2020 году, он, несомненно, будет чувствовать, что только неудачники позволяют связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют нацию. Преследуя своих врагов, Трамп будет вести войну с любым институтом, который станет на его пути, включая суды и Министерство юстиции, говорится в материале.

Победа Трампа в следующем году также окажет глубокое влияние за рубежом. На Ближнем Востоке Трамп, скорее всего, безоговорочно поддержит Израиль, как бы это ни разжигало конфликт в регионе. В Азии он, возможно, готов заключить соглашение с президентом Китая Си Цзиньпином за счет Тайваня.

Трамп считает, что для Америки тратить кровь и ресурсы в Европе – плохое соглашение. Поэтому он угрожает закончить войну в Украине за один день и разрушить НАТО, возможно отказавшись от обязательства США рассматривать нападение на одну страну как нападение на все. А учитывая, что политика Трампа, скорее всего, остро войдет в разрез с вектором Европы, у президента РФ Владимира Путина будет стимул продолжать войну против Украины и прибирать в руки бывшие советские страны, такие как Молдова или страны Балтии, замечает издание.