Помощь Украины в Конгрессе под угрозой из-за требований республиканцев – СМИ

Республиканцы в Конгрессе угрожают заблокировать выделение помощи Украине, если она не будет включать решение по безопасности границ. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в Конгрессе, сообщает Европейская правда.

Как говорится в материале, это означает, что запрос президента Джо Байдена на 60 миллиардов долларов для Киева теперь зависит от сложной и деликатной борьбы за политику по безопасности границ.

По данным источников, шесть основных участников переговоров ведут спор о повышении стандартов для получения убежища в США, где республиканцы считают, что это является необходимым условием для оказания помощи Украине, тогда как демократы пока не соглашаются на это.

По словам лица, знакомого с продолжающимися переговорами, эти дискуссии в среду были положительными. Сенаторы планируют их продолжить во время каникул на День благодарения.

Впрочем, лидеры Сената говорят, что впереди еще долгий путь. В частности председатель судебного комитета Сената от демократов Дик Дурбин считает, что участники дискуссии находятся на очень предварительной стадии.

Авторы материала указывают, что это признак того, что помощь Украине и Израилю сейчас под угрозой, как никогда. Следующий дедлайн для принятия законопроектов наступает только в январе 2024 года, а это означает, что дополнительные расходы не могут быть привязаны к законопроекту о финансировании до конца года.

Республиканцы рассказали изданию, что многие демократы все еще сопротивляются их усилиям по реформированию стандартов предоставления убежища как единственного способа разблокировать помощь Киеву.

Республиканцы заявили Politico, что если демократы попытаются предпринять попытку принять помощь Украине без соглашения по границе, они его провалят. В то же время некоторые законодатели выразили сомнение, что в результате переговоров по границе будет вообще достигнуто соглашение.