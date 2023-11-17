Франция ведет переговоры со Швейцарией о реэкспорте оружия для Украины - Макрон

Франция рассчитывает на успех переговоров по реэкспорту оружия для Украины, уважая нейтральный статус Швейцарской конфедерации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Швейцарию, сообщает Укринформ.

"Я уважаю нейтральный статус Швейцарии и одновременно ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Что касается существующих дебатов, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества" , - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов. на совместной пресс-конференции с участием президента Швейцарии Алена Берсе в Берне.

Он отметил, что оптимистично настроен по продолжающимся переговорам, которые позволят одновременно совместить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать.

По его словам, наша общая поддержка Украины – это необходимость и геополитический принцип. "Она не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна победить в этой войне", - подчеркнул президент Франции.

Макрон также выразил надежду, что Швейцария активизирует свое сотрудничество с НАТО в области обороны.