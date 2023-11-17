Франция ведет переговоры со Швейцарией о реэкспорте оружия для Украины - Макрон
Франция рассчитывает на успех переговоров по реэкспорту оружия для Украины, уважая нейтральный статус Швейцарской конфедерации. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе визита в Швейцарию, сообщает Укринформ.
"Я уважаю нейтральный статус Швейцарии и одновременно ее четкую дипломатическую позицию поддержки Украины. Что касается существующих дебатов, то речь идет не об экспорте, а именно о реэкспорте, и Франция открыта для такого сотрудничества", - сказал Макрон, отвечая на вопросы журналистов. на совместной пресс-конференции с участием президента Швейцарии Алена Берсе в Берне.
Он отметил, что оптимистично настроен по продолжающимся переговорам, которые позволят одновременно совместить нейтральность Швейцарии и ее способность реэкспортировать.
По его словам, наша общая поддержка Украины – это необходимость и геополитический принцип. "Она не должна ослабевать, несмотря на другие конфликты, в частности, на Ближнем Востоке. Как мы уже давно признали, Россия не должна победить в этой войне", - подчеркнул президент Франции.
Макрон также выразил надежду, что Швейцария активизирует свое сотрудничество с НАТО в области обороны.
"Я верю в европейский суверенитет. Мы не можем говорить о Европе или отвечать на ее вызовы, если позволим ей зависеть от других", - подчеркнул Макрон во время встречи со студентами Лозанны, которая состоялась в конце визита.