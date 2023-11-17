В Генштабе рассказали детали об операциях ВСУ на левобережье Херсонщины

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины подтвердили операцию на левом берегу Днепра в Херсонской области, сообщает Лига.net.

Военные заявляют, что Силы обороны провели серию успешных атак на левом берегу — проводятся диверсионные и разведывательные рейды.

Украинские воины выявляют пути поставок боеприпасов и продовольствия россиян, места расположения пехоты и техники, а также позиций артиллерии для дальнейшего уничтожения.

Генштаб отмечает, что на левом берегу идут тяжелые бои.

"Одна из главных целей — оттеснить врага как можно дальше от правого берега, чтобы обезопасить гражданских от постоянных российских обстрелов. Чем дальше российская артиллерия будет стоять от Херсона — тем лучше" , — сказано в сообщении.

Несмотря на серьезную линию укреплений и сопротивление оккупантов, украинские подразделения смогли провести удачные атаки.

Армия РФ контратакует и несет большие потери — каждый день захватчики пытаются вернуть позиции от четырех до десяти раз. Из-за потерь они вынуждены перебрасывать войска с других направлений.