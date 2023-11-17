Обучение пилотов на F-16: в США началась подготовка к полетам

На территории Соединенных Штатов Америки уже началась подготовка украинских пилотов к полетам на истребителях F-16, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

"Министерство обороны уже участвует в обучении готовых украинских пилотов управлять самолетом F-16. Параллельно решается вопрос обеспечения Украины запасными частями для этих самолетов" , - говорится в сообщении Пентагона.

В ведомстве также отметили, что украинские военные проходят обучение на F-16 как в США, так и в Европе.

Пентагон напомнил, что ранее в текущем году Госдепартамент США заявил о готовности одобрить передачу третьей стороной самолетов F-16 американского производства Украине. Нидерланды, Дания и Норвегия объявили о намерении осуществить поставки, выведя самолеты из собственных ВВС.

"Чтобы гарантировать украинским пилотам успех в эксплуатации F-16, они проходят обучение в США и Европе как по летной эксплуатации, так и по техническому обслуживанию" , - отметили в Минобороны США.

По словам заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Билла Лапланте, без запасных частей истребители F-16, на которых будут летать украинцы, могут быть выведены из эксплуатации только через несколько месяцев. Потому американцы планируют создать запас запчастей для самолетов на 90 дней.