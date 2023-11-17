В Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифа на электроэнергию
Повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января на Украине не будет, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается", - говорится в заявлении.
Как отмечают в ведомстве, сегодня ряд СМИ и Telegram-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.
"Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях", - отмечают в Минэнерго.
Минэнерго также отмечает, что против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве. Поэтому, как отмечают в министерстве, недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.
"Их цель - посеять страх, панику, уменьшить веру общества в победу и, как следствие, - ослабить всю страну и нашу способность противостоять врагу. Именно поэтому подыгрывание украинскими журналистами этим российским ИПСО является неприемлемым. Поэтому еще раз обращаемся с просьбой быть внимательными и не помогать действиям врага в информационном пространстве", - добавляют в заявлении.