В Минэнерго опровергли информацию о повышении тарифа на электроэнергию

Повышения тарифа на электроэнергию для населения с 1 января на Украине не будет, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Минэнерго официально сообщает, что повышение тарифов для населения пока не предполагается" , - говорится в заявлении.

Как отмечают в ведомстве, сегодня ряд СМИ и Telegram-каналов распространили недостоверную информацию о якобы повышении тарифа на электроэнергию для населения с 1 января 2024 года, ссылаясь в своих сообщениях на интервью главы НКРЭКУ Константина Ущаповского.

"Однако сам спикер не делал таких утверждений в своем интервью. НКРЭКУ публично опровергла информацию, изложенную в журналистских сообщениях" , - отмечают в Минэнерго.

Минэнерго также отмечает, что против Украины ведет войну коварный и сильный враг. Это противостояние происходит повсюду: на поле боя, в экономике, энергетике, в информационном пространстве. Поэтому, как отмечают в министерстве, недостоверная информация об отключении света, неготовности энергосистемы к зиме или повышении тарифов постоянно распространяется россиянами в нашем информационном пространстве.