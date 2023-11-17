В российском плену находится более 4300 украинцев – Минреинтеграции

Комиссия по установлению факта лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии России против Украины уже установила факт плена 4337 человек, из которых 3574 военных и 763 гражданских. Об этом шла речь на заседании комиссии под председательством вице-премьера Ирины Верещук, сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день проведено 8 заседаний комиссии. По их результатам установлен факт лишения свободы в отношении 4337 человек (3574 военных и 763 гражданских).

По результатам заседаний комиссии соответствующие данные вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Администратором этого Реестра определено Национальное информационное бюро, относящееся к сфере управления Минреинтеграции" , - говорится в сообщении.

По результатам работы комиссии Минреинтеграции осуществляет выплаты единовременного и ежегодного государственного пособия. С начала текущего года уже выплачено 422 миллиона гривен освобожденным из плена, а также семьям военнопленных, гражданских заложников и политзаключенных