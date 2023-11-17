Bloomberg: Армия Китая не гибкая, генералы без боевого опыта

В Китае, регулярно заявляющем о своих намерениях захватить военным путем самоуправляющийся Тайвань, практически нет ни одного генерала с боевым опытом. Об этом говорится в материале журналистов Bloomberg, в котором они представляют гипотетическое вторжение армии КНР в Тайвань в 2027 году, сообщает Лига.net.

Национально-освободительная армия Китая (НОАК) не участвовала в серьезных боевых действиях со времен китайско-вьетнамской войны в 1979 году.

Как следствие, почти каждый китайский генерал не имеет боевого опыта, кроме 73-летнего Джана Юся, заместителя председателя Центральной военной комиссии, отправленного на фронт более четырех десятилетий тому назад.

Лидер Китая Си Цзиньпин и его генералы называют отсутствие этого опыта "болезнью мира".

"У Китая не было опыта войны, их (военных, – Ред.) нужно проверить, прежде чем совершать что-то вроде полномасштабного вторжения в Тайвань" , – сказал Ли Сяобин, директор Института Западной части Тихого океана в Университете Центральной Оклахомы, ранее служивший в НОАК.

Bloomberg пишет, что НОАК вообще не является национальной армией Китая, технически это вооруженное крыло Коммунистической партии.

Это означает, что китайская армия сильно подчинена "сверху вниз", что ставит под угрозу способность ее командиров принимать быстрые решения на местах, когда условия на поле боя меняются.

Эндрю Скобелл, эксперт по вопросам НОАК в Институте мира США, сказал, что Китай остается более сосредоточенным на "контроле", чем на "командовании", добавив, что последствия этого могут оказаться "изнурительными".