Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ситуация с венгерским языком и образованием на Закарпатье при СССР была лучше, чем сегодня при независимой Украине. Об этом он сказал на заседании Венгерской постоянной конференции (MÁÉRT) в пятницу, сообщает Европейская правда.

Говоря о положении венгров за рубежом, Орбан заявил, что в наихудшей ситуации сейчас находятся закарпатские венгры в Украине, где, по его словам, политическое руководство идет по пути, ни к чему не ведущему, и который Будапешт не может поддержать.

"Я не преувеличиваю, когда скажу, что с венгерским языком и образованием ситуация во времена Советского Союза была лучше, чем сейчас при Украинском государстве" , – отметил Орбан.

Он заявил, что Венгрия предоставит всю помощь закарпатским венграм, поскольку, по его словам, Украина "продолжает наказывать закарпатцев", несмотря на войну.

Он также подверг критике Киев за то, что тот якобы четко не определил свои военные цели.

"Очень тяжело помогать стране, ведущей войну без международно признанной военной цели" , – сказал Орбан.

Он отметил, что на последнем заседании Евросоюза он предложил разработать "план Б" для Украины, который был бы лучше, чем продолжать "нынешнюю безнадежную ситуацию", в которой тысячи гибнут в "христианско-гражданской войне".

В последнее время Венгрия активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы притеснений прав венгерского меньшинства в Украине.