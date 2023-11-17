Госдума России проголосовала за госбюджет с рекордными военными расходами

Нижняя палата парламента РФ Госдума приняла в третьем окончательном чтении проект федерального бюджета на 2024 год, а также на плановый период 2025-2026 годов, сообщает Радио Свобода.

Согласно документу, доходы бюджета в 2024 году составят 35 триллионов рублей, в 2025 году – 33,5 триллиона, в 2026 – 34,1.

Бюджет предусматривает рекордные для России военные расходы. Как говорится в пояснительной записке, в 2024 году на статью «национальная оборона» будет выделено 29,4% – около 10,8 триллиона рублей. В рамках настоящей статьи финансируется не только армия, но и военная промышленность, а также социальные выплаты участникам боевых действий.

В бюджете на 2023 год военные расходы были заложены в сумме 6,4 триллиона рублей, то есть речь идет об увеличении более чем в полтора раза. Всего военные расходы составят около 6% ВВП – это одно из первых мест в мире.

Ожидается, что в следующем году расходы на оборону превысят социальные расходы впервые в современной истории России.

Часть российского бюджета тайна, поскольку Кремль пытается скрыть свои военные планы и не привлекать внимания к своим расходам в войне против Украины.

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