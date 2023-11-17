Эстонская разведка: ВСУ удержали позиции на левобережной Херсонской области

Разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщает, что ВСУ смогли удержать освобожденные позиции на левом берегу Днепра от попыток российских оккупантов их отвоевать, сообщает Европейская правда.

Эстонские разведчики отмечают, что на левом берегу Днепра украинским защитникам удалось объединить отдельные плацдармы в районе автомобильных и железнодорожных мостов в единую полосу.

Вместе с тем, говорится в сводке, российские оккупанты пытаются отбросить украинских защитников, но не лобовыми атаками, а в основном за счет артиллерии, снайперского огня, минирования территории и путем просачивания.

По данным аналитиков, за неделю ни Украина, ни РФ не добились больших прорывов, что можно объяснить желанием сберечь людей и технику, а также ухудшением погоды в виде участившихся дождей.

Разведка констатирует, что вопреки ежедневным потерям РФ не отказалась от своих целей, а ее главный удар октябрьского наступления по-прежнему наносится в районе Авдеевки и Марьинки.

В эстонской разведке предполагают, что цель российских оккупантов в наступлении на Авдеевку заключается в окружении украинского города и его защитников.

Это затрудняет передвижение тяжелой техники и запуск дронов, а также приводит к тому, что в атаки ходят небольшие пехотные подразделения без серьезной поддержки техники, говорится в сводке.