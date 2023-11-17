Депутаты снова отказались отменить заочную форму обучения
Профильный комитет Верховной рады снова исключил из законопроекта норму об отмене заочной формы обучения. Об этом заявила депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.
"Сегодня во время заседания Комитета по вопросам образования, науки и инноваций мы вторично исключили норму об отмене заочной формы обучения. На этот раз из законопроекта №10177 о развитии образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании", - написала она.
Неудачная попытка отменить заочное обучение
Верховная Рада приняла 8 ноября закон, предварительно содержавший норму об отмене вступления на заочную и вечернюю форму обучения.
Но потом выяснилось, что Комитет по вопросам образования и науки принял это положение из текста законопроекта.
Таким образом, в 2024 году абитуриенты смогут поступать на заочную или вечернюю форму обучения, сообщили в Министерстве образования и науки.
По данным Госстата, на начало 2022/23 учебного года в Украине было 301 765 студентов, из которых 272 505 обучались на дневной форме, 784 - на вечерней, 28 473 - на заочной, а 3 - на экстернате.