Оккупанты активизировались под Купянском, но погода мешает – Сухопутные войска
Войска РФ активизировались на Купянском направлении. Об этом заявил спикер Командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, сообщает Радио Свобода.
"Враг активизировался на всей линии обороны оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении. Вчера наши защитники отразили пять атак. Это Синьковка. Петропавловка, Белогоровка. Противник перегруппировывается, от своих намерений наступления на Купянск не отказывается", – сказал он в национальном телемарафоне.
Однако, по его словам, из-за ухудшения погоды использование техники войсками РФ несколько усложняется.
Надежда Замрига, начальница службы по связям с общественностью 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого, в эфире Радио Свобода также заявила, что войска РФ "комбинированным способом" пытаются зайти в Купянск.
"Были случаи буквально вчера, позавчера, когда заходили колонны тяжелой бронированной техники. Второй вариант их попыток штурмовать наши позиции – это пехота. Когда подходят небольшие группы пехоты до 10 человек и пытаются войти на наши позиции.
Стоит отметить, что еще месяц или полтора назад эти штурмовые группы пехоты были многочисленнее до 30 человек. Но благодаря нашим действиям – например, сбросы, FPV-дроны, работа артиллерии – они отказались от таких больших групп, потому что большие потери личного состава. Они просто измельчили группы на меньшие группы, но уходят из трех, четырех точек. Количество личного состава, пожалуй, такое же", – рассказала она.
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