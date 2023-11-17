ЕС согласен с позицией Зеленского об опасности России для Западных Балкан

В Еврокомиссии заявили, что им известно об угрозе РФ для государств Западных Балкан, о которой накануне предупредил президент Владимир Зеленский. Об этом в пятницу на брифинге в Брюсселе заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает Европейская правда.

Зеленский сообщил накануне в общении с представителями африканских СМИ, что Украина получает информацию о планах РФ по подрыву ситуации на Западных Балканах.

"Мы получаем информацию. У России длинный план. Ближний Восток, вторым отвлечением внимания будут Балканы, по крайней мере если страны мира сейчас ничего не сделают, то будет снова такой взрыв. И снова, это не новая история. В их отношениях кризис и он давно. Поэтому Россия будет вкладываться для того, чтобы одна страна Балкан сегодня воевала с другой страной" , - сказал Зеленский.

Стано прокомментировал это заявление, отметив, что ЕС известно о таких усилиях РФ.

"Уже некоторое время мы говорим о том, что Россия пытается осуществлять свое вредное влияние, в частности, и на территории Западных Балкан. Да, это беспокойство, которое мы разделяем" , – сказал Стано, подчеркнув, что это беспокойство не является новым.