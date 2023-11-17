В ВМС назвали количество уничтоженных и поврежденных кораблей РФ

﻿Российский флот уже понес "серьезный ущерб" – в частности, было уничтожено 15 кораблей. Об этом заявил спикер Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, сообщает Радио Свобода.

"Можно счесть те единицы, которые уже выведены из строя. Это 15 уничтоженных и 12 поврежденных кораблей врага. Да, конечно, далеко не все это – результат работы наших дронов, но так же и на их счету достаточно много повреждений вражеских кораблей. Поэтому мы фактически драйверы такого нового типа морской войны, и все это признают.

Украина в этом смысле показывает новый уровень применения безэкипажных систем. У нас существует отдельная бригада подобных дронов, которые используют как надводные, так и подводные дроны. И не только для разведки и разминирования, но и для поражения" , – отметил Плетенчук.

По его словам, возможности сил РФ в Черном море в последнее время "значительно снизились" благодаря работе украинских Сил обороны. Российские военные вынуждены "держаться как можно дальше и значительно ограничены в своих действиях".

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